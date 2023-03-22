4 آلاف معركة قانونية.. ترامب يواصل معاركه القانوني في ساحات القضاء

يعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، واحدا من أبرز الرؤساء الأمريكيين إثارة للجدل، لا سيما تصريحاته وتصرفاته، حيث تحدث مؤخرًا عن إمكانية اعتقاله، على خلفية قضية شراء صمت ممثلة إباحية قبيل انتخابات عام 2016.

وسلطت الصحافة الأمريكية الضوء على القضايا والمعارك القانونية التي خاضها واجهها ترامب طوال حياته، حيث ذكرت صحيفة «يو إس إيه أمريكا» أنّ ترامب واجه آلاف القضايا ومنها: التشهير والرشى وقضايا عقارات وغيرها الكثير.

كما ذكرت الصحيفة أنّ المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس سبق وأن أدعى على ترامب، وإنّ دونالد ترامب واجه نحو 4095 دعوى قضائية.

يشار إلى أن أغلب هذه القضايا والدعاوى ضد ترامب تم رفضها قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.