4 دول عربية تواجه رسوم ترامب الجمركية.. ما حجم صادراتها إلى أمريكا؟

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً 22 دولة على الأقل، من بينها أربع دول عربية، من احتمال فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما لم تبرم هذه الدول اتفاقيات تجارية جديدة قبل الأول من أغسطس 2025، والدول العربية المعنية هي العراق، الجزائر، ليبيا، وتونس، التي تواجه تحديات كبيرة في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في ظل هذه التهديدات.

العراق

أعلن ترامب رسوماً جمركية بنسبة 30% على البضائع العراقية، أقل من النسبة التي أُعلنت في أبريل الماضي (39%)، بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والعراق نحو 9.1 مليار دولار عام 2024.

وشهدت الولايات المتحدة عجزاً في تجارة السلع مع العراق بقيمة 5.8 مليار دولار، بانخفاض 7% عن 2023، بحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي. تشكل صادرات العراق إلى الولايات المتحدة، البالغة 8.92 مليار دولار في 2023، معظمها من النفط الخام والمكرر. في المقابل، صدرت الولايات المتحدة إلى العراق سلعاً بقيمة 1.42 مليار دولار في العام نفسه.

الجزائر

فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 30% على الواردات الجزائرية، مع بدء تطبيق محتمل مطلع أغسطس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد، بلغ حجم التجارة بين البلدين 3.5 مليار دولار في 2024، مع عجز تجاري أميركي قدره 1.4 مليار دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20.9% عن 2023.

وتعتمد تجارة الجزائر مع الولايات المتحدة بشكل كبير على النفط، حيث شكل النفط المكرر 1.95 مليار دولار من إجمالي صادرات الجزائر إلى أمريكا (3.14 مليار دولار في 2023)، يليه النفط الخام بقيمة 531 مليون دولار.

ومن جانب الولايات المتحدة، بلغت صادراتها إلى الجزائر 1.18 مليار دولار، تضمنت طائرات ومروحيات (189 مليون دولار)، قمحاً (138 مليون دولار)، وفول الصويا (129 مليون دولار).

ليبيا

ستخضع ليبيا لتعريفة جمركية بنسبة 30% اعتباراً من أغسطس 2025، بانخفاض طفيف عن التعريفة التي بلغت 31% في أبريل 2025، سجل حجم التجارة بين الولايات المتحدة وليبيا نحو ملياري دولار في 2024، مع عجز تجاري أميركي قدره 898.3 مليون دولار، بانخفاض 17.6% مقارنة بعام 2023.

وبلغت قيمة صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة 1.57 مليار دولار في 2023، معظمها نفط خام، أما صادرات الولايات المتحدة إلى ليبيا فبلغت 425 مليون دولار، منها 198 مليون دولار سيارات، والمكسرات بقيمة 39.3 مليون دولار.

تونس

انخفضت الرسوم الجمركية على تونس إلى 25% مقارنة بـ 28% في أبريل. بلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 1.6 مليار دولار في 2024، وارتفع العجز التجاري الأميركي مع تونس بنسبة 100.8% إلى 619.6 مليون دولار.

وكانت صادرات تونس إلى الولايات المتحدة في 2023 تبلغ 933 مليون دولار، يقودها زيت الزيتون بقيمة 218 مليون دولار، يليه الأسمدة بقيمة 104 ملايين دولار، وصدرت الولايات المتحدة إلى تونس سلعاً بقيمة 712 مليون دولار.

وفي رسائل هذا الأسبوع، شدد ترامب على أن الرسوم الجمركية ستُلغى إذا قررت الشركات من هذه الدول “بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة”، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.