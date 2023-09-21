4 عيادات متنقلة لدعم المتضررين من السيول والفيضانات

سلّم جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، مركز طب الطوارئ والدعم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الطب العسكري، 4 عيادات متنقلة إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات، وذلك لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المتضررين.

ووفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” زوّد الجهاز العيادات المتنقلة بكامل المعدات والمستلزمات الطبية، وفق المعايير الطبية العالمية، لاستخدامها في إطار اختصاصاتهم الطبية.

وتهدف هذه العيادات إلى تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين المتضررين، بما في ذلك تقديم الإسعافات الأولية، وعلاج الأمراض المزمنة، وتقديم الرعاية الصحية للأمهات والطفل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، مخلفة كارثة إنسانية كبيرة.