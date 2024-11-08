4 قتلى بانهيار بناء في جنزور و«الدبيبة» يتفقد الجرحى

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في وقت متأخر من ليل الخميس- الجمعة، مصابى حادثة انهيار العمارة السكنية في جنزور.

وتابع الدبيبة أعمال فرق الإنقاذ وجهود أفراد الأجهزة الطبية في موقع الحادثة، مؤكدا توفير الرعاية اللازمة للمتضررين، واستمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقال رئيس الحكومة إنه “وجه وزارتي الداخلية والعدل في فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المتورطين في الحادثة”.

وانهارت عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق في منطقة أولاد بن حامد بجنزور ليل الخميس – الجمعة، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى وعدد من المصابين ويجري حاليا البحث عن ناجين تحت الأنقاض.