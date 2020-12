4 قتلى وإصابة 15 آخرين في هجوم دهس بمدينة ترير الألمانية

أعلنت السلطات الألمانية، أن مرتكب عملية الدهس في مدينة ترير الألمانية كان تحت تأثير الكحول، نافية وجود أي دوافع إسلامية أو دينية أخرى وراء هجومه.

وأكدت الشرطة الألمانية مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في ترير إلى 4 أشخاص، إضافة إلى إصابة 15 شخصا بجروح.

وأشارت السلطات إلى أن منفذ الجهوم دهس الناس بسيارته بشكل متعمد، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وكشف مكتب المدعي العام المحلي أن مرتكب الهجوم، هو رجل من مواليد المدينة، عمره 51 عاما، ولم تكن له أي سوابق جنائية.

وأضاف المكتب أن الرجل كان تحت تأثير الكحول أثناء تنفيذه الهجوم، وقد تكون لديه اضطرابات نفسية. وأكد أنه لا يوجد أي دليل على وجود دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر في الشرطة بأن شخصا مجهولا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية.

وقال مصدر في الشرطة إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في منطقة مخصصة للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرة أخرين على الأقل.

وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة احتجزت السائق وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن شهود عيان قولهم، إن السائق توجه متعمدا نحو المارة وقام بدهسهم.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن سيارة من طراز رينج روفر سوداء اندفعت على طول شارع للمشاة في المنطقة المذكورة بسرعة تزيد عن 70 كم في الساعة.

وأعلنت الشرطة الألمانية أن سائق السيارة الذي قام بدهس المارة مواطن ألماني ويبلغ 51 عاما، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وقد أسفرت عملية الدهس التي حصلت في منطقة مخصصة للمشاة في مدينة ترير غرب ألمانيا، عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين على الأقل.

Video from central #Trier , moments after a car plowed through pedestrians on a pedestrian promenade in the central part of the city killing 2 and injuring 10+ people

