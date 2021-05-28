40 ألفا يُؤدون الجمعة في الأقصى المُبارك

أدى آلاف الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بواباته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة عزام الخطيب قوله، إن 40 ألف مصل، أدوا الجمعة في الأقصى، بعد أن توافدوا منذ ساعات الصباح من عدة مناطق.

وكانت سلطات الاحتلال نشرت حواجزها الشرطية على المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت عددا منهم من الوصول إلى باحات الأقصى والصلاة فيه.

#متابعة ٤٠ ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد #الأقصى المبارك pic.twitter.com/4ufr9AZLpo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 28, 2021

#صور جانب من أجواء المسجد #الأقصى المبارك عقب صلاة الجمعة

تصوير: نادر اسكاكية pic.twitter.com/COWXY59aX1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 28, 2021