40 ألفا يُؤدون الجمعة في الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 28 مايو 2021 - 13:48 | آخر تحديث: 28 مايو 2021 - 13:51 نُشر: الجمعة، 28 مايو 2021 - 13:48
دولي
أرشيفية
الآلاف يُؤدون الجمعة رغم إجراءات عسكرية مشددة من قوات الاحتلال

أدى آلاف الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بواباته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة عزام الخطيب قوله، إن 40 ألف مصل، أدوا الجمعة في الأقصى، بعد أن توافدوا منذ ساعات الصباح من عدة مناطق.

وكانت سلطات الاحتلال نشرت حواجزها الشرطية على المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت عددا منهم من الوصول إلى باحات الأقصى والصلاة فيه.

آخر تحديث: 28 مايو 2021 - 13:51
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