40 ألف نازح من تاورغاء بحاجة للدعم الإنساني

حيث أوضحت المنظمة، في بيان لها أنه يوجد 40 ألف من تاورغاء لا يزالون نازحين في أنحاء ليبيا، وفي حاجة عاجلة إلى إيلاء الاهتمام الإنساني لهم.

كما نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجّرين والمجلس المحلي لتاورغاء، زيارة لإيصال الدعم إلى المجتمعات في تاورغاء، بتمويل من الصندوق الائتماني الخاص بالاتحاد الأوروبي وحكومة كندا.

هذا وأضاف البيان أن الدعم المقدّم يمثل جزء من استراتيجية وطنية أوسع نطاقاً، وتتعلق بعودة النازحين وإعادة إدماجهم، وستستجيب هذه الاستراتيجية لاحتياجات النازحين في كافة أرجاء ليبيا.

يُذكر أن مدينتا مصراتة وتاورغاء قد وقعتا في وقت سابق من هذا العام اتفاق مصالحة برعاية بعثة الأمم المتحدة، نصت على عودة نازحي تاورغاء إلى منازلهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم.

وينص ميثاق الصلح الموقع بين مصراتة وتاورغاء الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، على عدم تعميم الجرائم المرتكبة من أفراد على المدينتين بجانب عدم إيواء المطلوبين للعدالة والمنتمين لجماعات إرهابية أو متطرفة.