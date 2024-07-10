41 ألف لاجئ سوداني دخلوا ليبيا منذ أبريل 2023

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “إن قرابة 41 ألف لاجئ سوداني تم تسجيلهم في ليبيا منهم 20 ألفا دخلوا إلى البلاد منذ أبريل 2023”.

وأكدت المفوضية في تقريرها لشهر يونيو الماضي، “أنها قدمت أكثر من 6 آلاف حزمة من المواد الغذائية والملابس والبطانيات ومستلزمات النظافة وأدوات المطبخ لأكثر من 1400 أسرة سودانية لاجئة في ليبيا”.

واشارت إلى “أنها على تواصل مستمر مع اللاجئين لتحديد احتياجاتهم، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر ضعفا خاصة النساء والأطفال والقصر غير المصحوبين بذويهم وكبار السن”.