42 جثمان.. حصيلة ضحايا مقبرة جديدة مكتشفة في سرت

قال مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث عن المفقودين عبدالعزيز الجعفري إنّ فرق الهيئة انتشلت 42 جثة مجهولة الهوية من داخل مقبرة جماعية اكتشفت في مدرسة ابن خلدون بمدينة سرت.

الجعفري أوضح لـ “عين ليبيا” أنّه جرى أخذ عينات من عظام الجثامين وجرى نقلها إلى مختبرات الهيئة، لغرض إجراء تحاليل الحمض النووي، ومطابقتها مع العينات الموجودة لديهم للتعرف على هويتهم.

وأوضح الجفري أن عمليات البحث والانتشال استمرت لمدة اسبوعين، وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي وقامت الفرق الخاصة بالهيئة بالدفن الشرعي للجثث