44 بلدية تتسلَّم مخصصاتها من اللقاح الصيني

قام مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة، بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا نوع “سينوفارم” على 44 بلدية تابعة لفرع طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن البلديات المستهدفة هي (طرابلس، ظاهر الجبل، ككلة، السواني، اسبيعة، سوق الخميس، قصر بن غشير، الزاوية، رقدالين، الجميل، يفرن، القلعة، الزاوية الغرب، الماية، الأصابعة، سيدي السايح، الجفارة، زوارة، جنزور، العوينية، صرمان، صبراتة، زلطن، مزدة، غريان، الرياينة، الزنتان، الرجبان، جادو، الرحيبات، الحرابة، باطن الجبل، كابو، درج، غدامس، العجيلات، الزاوية الجنوب، نالوت، الشويرف، القره بولي، قصر الأخيار، مسلاتة، ترهونة، بني وليد).

كما تسلَّمت إدارة الخدمات الصحية طرابلس مخصصاتها من اللقاح الصيني “Sinopharm”، والروسي “Sputnik”، ليتم منحها للمواطنين والمقيمين بمجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية.