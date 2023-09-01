45 ألفاً يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها القوات الإسرائيلية على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

واكتظت ساحات المسجد وباحاته بالمصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام الـ1948.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.

#مباشر خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصىhttps://t.co/k8PZ780Hqp — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 1, 2023