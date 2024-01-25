صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون، ضمن العمليات الأمنية المتواصلة من قبل إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز لمحاربة الجريمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط 3 أشخاص ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهم 37 قرصاً مهلوساً نوع (ريفوتريل، إكستسي، ترامادول) و48 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وتم أيضاً ضبط كمية من مخدر الكوكايين تزن 440 غراماً بمدينة جنزور، بالإضافة إلى ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 4 قطع بنية اللون كبيرة الحجم يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 225 قرصاً مهلوساً نوع (ليريكا) لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس، وضبط 4 أشخاص ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهمخمور محلية الصنع و23 قرصاً مهلوساً نوع (إكستسي) وقطعتين بنية اللون كبيرة الحجم يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما و20 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش و32 لتراً من خمور محلية الصنع لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس، بالإضافة إلى ضبط 3 أشخاص ليبيون وآخر نيجيري الجنسية في كمين محكم وبحوزتهم 52 قرصاً مهلوساً نوع (ليريكا) وكمية من مادة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وأعلن الجهاز أيضاً، عن ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 5 قطع بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.

إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار تتمكن من ضبط عدد من الخارجين عن القانون ضمن جهودها في محاربة… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأربعاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٤