48 نائباً يُدينون تصريحات «لافروف» حول التدخل العسكري في ليبيا

وقع 48 عضوا بمجلس النواب، بيانا مشتركا، أدانوا فيه تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أن وجود القوات الروسية في ليبيا كان بطلب من البرلمان الليبي.

وأشار النواب إلى تناقض هذا التصريح مع إنكار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، علمه بوجود قوات لبلاده في ليبيا.

ونفى أعضاء المجلس نفياً قاطعا ما جاء في تصريحات الوزير الروسي، وأكدوا بأنهم لم يطلبوا تدخل الروس أو الاستعانة بأي قوات أجنبية لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، ولم يناقشوا ذلك تحت قبة البرلمان ولم يصوتوا عليه.

كما طالب النواب من كافة القوات الأجنبية الخروج من الأراضي الليبية فوراً ودون قيد أو شرط.

وجاء البيان رداً على تصريحات وزير الخارجية الروسي في نيويورك، حيث أشار إلى أن تواجد القوات الأجنبية في الشرق الليبي تم بناء على طلب مجلس النواب الليبي.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، طالب في وقت سابق، من على سدة مجلس النواب المصري، بتدخل القوات المصرية في الأزمة الليبية.