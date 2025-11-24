5 آلاف عسكري و20 سفينة تشارك بمناورات جديدة لـ«حلف الناتو»

انطلقت، اليوم الإثنين، تدريبات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر البلطيق تحت إشراف القوات البحرية الفنلندية، بمشاركة نحو خمسة آلاف عسكري و20 سفينة حليفة، في خطوة تهدف لتعزيز التنسيق البحري بين الدول الأعضاء.

وأوضحت البحرية الفنلندية أن تدريبات Freezing Winds 25 تُجرى على الساحل الجنوبي لفنلندا، وفي بحر الأرخبيل وخليج فنلندا، وتمتد حتى 4 ديسمبر، مؤكدة أن المناورات تشمل مشاركة مقاتلات وطائرات هليكوبتر وطائرات مراقبة بحرية، إضافة إلى أول مجموعة دائمة لمكافحة الألغام التابعة للناتو (SNMCMG1).

وتشارك في التدريبات قوات بحرية من بلجيكا، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، بولندا، والولايات المتحدة، ضمن برنامج تدريبي يركز على حماية المواصلات البحرية والبنية التحتية الحيوية، وتنفيذ إجراءات دفاعية أثناء إنزال قوات برمائية، وعمليات مشتركة بين الأسطول والقوات البرية الساحلية، وفق البحرية الفنلندية.

وفي المقابل، أكدت الخارجية الروسية أن خطط الناتو لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق، في إشارة إلى التوترات المستمرة بين الحلف وروسيا حول الأمن البحري في المنطقة.

وكان السفير الروسي لدى فنلندا، بافل كوزنتسوف، قد أشار في فبراير الماضي إلى أن فنلندا بعد انضمامها للناتو في أبريل 2023 تعمل على زيادة عدد التدريبات الوطنية، معتبرًا أن الأراضي الفنلندية استُخدمت لأول مرة في تدريبات كبرى للحلف عام 2024.

هذا وشهدت الأراضي الفنلندية أول تدريبات كبرى للناتو عام 2024 بعد انضمامها رسمياً للحلف، في إطار جهود الحلف لتعزيز التنسيق بين القوات البحرية والأرضية، ومواجهة التهديدات المحتملة في البحر البلطيقي والمناطق المجاورة.