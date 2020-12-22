5 دول تُعلّق الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا بسبب كورونا الجديد

تقارير متفرقة أفادت بأن 5 دول منها ألمانيا وتركيا والسعودية والكيان الصهيوني، حظرت استقبال الرحلات من جنوب إفريقيا أمس الاثنين بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

ولفتت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي إلى أن تحورا جينيا جديدا لكورونا المستجد ظهر في البلاد وقد يكون مسؤولا عن ارتفاع حالات الإصابة في الفترة الأخيرة.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” عن موقع بيزنس إنسايدر في جنوب إفريقيا أن الكيان الصهيوني وتركيا وألمانيا والسعودية وسويسرا أوقفت السفر الجوي من وإلى جنوب إفريقيا.

وقالت ألمانيا إنها تعتزم فرض قيود على رحلات الطيران من وإلى جنوب إفريقيا وبريطانيا حيث رصدت السلالة الجديدة أيضا.

وتوقع خبراء طيران أن تعلن دول وشركات طيران أخرى قرارات مشابهة على الأقل حتى يتضح الأمر بدرجة أكبر.