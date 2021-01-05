5 دول جديدة تنضم لمجلس الأمن

5 دول جديدة انضمت لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤقتة يوم الاثنين، فيما يتزايد الاستقطاب في الهيئة الأممية المعنية بالحفاظ على السلم والأمن العالميين.

وشاركت الـ5 دول الجديدة وهم الهند والمكسيك والنرويج وإيرلندا وكينيا، في أول اجتماع يهدف إلى الموافقة على جدول أعمال اقترحته تونس الرئيس الحالي للمجلس.

وستشغل الدول الجديدة مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين.

وتزايدت الانقسامات في أروقة المجلس خلال السنوات الأخيرة، مع اتباع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب نهجا دبلوماسيا أحاديا.

وفي حين تم استخدام الفيتو من قبل كل من الأعضاء الدائمين عشر مرات أو أقل بين عامي 1990 و2000، تم استخدامه في 31 مناسبة من 2010 إلى 2019، و5 مرات في العام الماضي وحده، حسب “أس سي بروسيدير” الوسيلة الإخبارية المتخصصة.

وأعضاء مجلس الأمن الدائمون هم روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، ويتمتع كل منهم بحق النقض “الفيتو”. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.