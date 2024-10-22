5 سنوات سجن وغرامة مالية لمُروّج الفاحشة على فيسبوك في طرابلس

قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة متهم بترويج الفاحشة عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فقد اختصمت النيابة العامة متهماً أشاع الفاحشة بترويج أفكار تتنافى مع الشرائع السماوية، تمثلت في تحبيذ العلاقات خارج إطارها الشرعي، والدعوة إلى وسائل تؤدي إلى اختلاط الأنساب، والتخبيب.

وقضت المحكمة على إثر ذلك، بإدانة المتهم وأنزلت به عقوبة السجن مدة 5 نوات، وغرمته 6 آلاف دينار، ومصادرة وسيلة الاتصال وغلق الصفحة على فيسبوك التي استعملها المحكوم عليه في نشر الفاحشة وتحبيذها، وحرمته من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنتين بعدها.

هذا ونشر منطوق الحكم مرة واحدة بجريدة العدالة على نفقة المحكوم عليه.