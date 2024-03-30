5 طرق لمعرفة ما إذا كانت سماعات أبل «AirPods» أصلية أم مزيفة

باتت المنتجات المقلّدة تغزو الأسواق بشكل لم يسبق له مثيل، لذلك يمكن أن تقع بسهولة ضحية إحداها، لكن مع القليل من الحذر يمكنك تجنّب هذه المشكلة.

على الرغم من أن شركة “أبل” ليست من اخترع سماعات الأذن اللاسلكية، لكنها من دون أدنى شك، هي من ساهمت في شيوع هذه التقنية باستخدام AirPods في عام 2016.

وكما هو الحال مع كل الأشياء الشائعة، سارع المحتالون إلى استغلال هذا الاتجاه، وبدؤوا في بيع سماعات AirPods المزيفة بأسعار رخيصة جدًا.

فإذا كنت تريد شراء “أبل AirPods” ولكنك غير متأكد مما إذا كانت أصلية أو مزيفة، فسنعطيك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحقق من كون المنتج الذي تريد شراءه أصليا أم مقلدا.

إحدى أسهل الطرق للتحقق مما إذا كانت سماعات AirPods حقيقية أم لا هي التحقق من العبوة التي جاءت بها، فشركة “أبل” تبذل الكثير من الجهد في التغليف، ما يجعل من الصعب على المقلّدين تزييفها وتقديم نفس التجربة التي تقدّمها المنتجات الحقيقية.

كذلك، غالبًا ما تحتوي سماعات AirPods المزيفة على كلمات مكتوبة بشكل خاطئ، ومن العلامات الأخرى أن الملصقات الموجودة على AirPods الأصلية منفصلة بينما تحتوي الملصقات المزيفة على قطعة واحدة من الورق.

وإذا كانت سماعات AirPods تحتوي على شعار “أبل” باهت قليلاً أو كان الجزء المقضوم به حواف منحنية، فمن المحتمل جدًا أنها ليست من صنع “أبل”.

في السياق ذاته، بمجرد فتح العلبة، تحقق فورًا من محتوياتها، إذ تأتي AirPods الأصلية مع دليل المستخدم وبطاقة الضمان وورقة الأمان، لذلك إذا فقدت أيًّا منها، فمن المحتمل أن يكون شخص ما قد فتح العلبة من قبل، أو أن المنتج مزيف.

وتأتي كل علبة AirPods الأصلية مزوّدة برقم تسلسلي خاص بها، لذا تأكد من التوجه إلى صفحة مدقق الرقم التسلسلي لشركة “أبل” واكتب رقم سماعات الأذن اللاسلكية لمعرفة ما إذا كانت أصلية أم لا.

ولكن حتى إذا اجتاز الرقم التسلسلي فحص “أبل”، فهناك احتمال ضئيل بأن يكون لدى AirPods الموجودة داخل العلبة رقم تسلسلي مختلف، لذلك تأكد مما إذا كانت العلبة والسماعات لهما نفس الرقم.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن سماعات AirPods الأصلية تحتوي على أرقام تسلسلية مطبوعة على الجانب السفلي منها، فاحرص دومًا على التأكد من مطابقتها للأرقام الموجودة على العلبة.

وتوجد الأرقام التسلسلية للجيل الثاني من AirPods Pro والجيل الثالث من AirPods داخل مفصلة علبة الشحن بالقرب من الحافة، بينما توجد الأرقام التسلسلية لـ AirPods Max داخل وسادة الأذن اليسرى، فوق مكبر الصوت مباشرةً.

قدمت “أبل” ميزة جديدة مع نظام التشغيل iOS 16 يمكنها التحقق مما إذا كانت سماعات AirPods التي قمت بتوصيلها مزيفة أم لا.

وإذا تلقيت تنبيهًا “لا يمكن التحقق منAirPods” مباشرةً بعد إقران سماعات الأذن اللاسلكية، فمن المحتمل أن تكون قد حصلت على سماعات مزيفة.

ومع ذلك، ليس هذا هو الحال دائمًا، حيث قد ترى أيضًا نفس الرسالة عند الاتصال بأخرى حقيقية بسبب بعض الأخطاء أو المشكلات في البرنامج.

إذا اشتريت AirPods بأي لون آخر غير الأبيض، فهي حكمًا مزيفة، فشركة “أبل” تصنع سماعات AirPods بلون واحد فقط، لذا إذا رأيتها بألوان مختلفة، فقد تم خداعك.

كما أن معظم سماعات AirPods المزيفة تحتوي على حواف غير مكتملة أو بعض العيوب الأخرى، وللتحقق مما إذا كانت الصفقة حقيقية، حاول مقارنة السماعة بالصور الموجودة على موقع “أبل” الإلكتروني.

أما إذا كانت الشبكات مفكوكة أو كان الجذع يحتوي على زر بدلاً من مستشعر، فهي مزيفة. ويمكنك أيضًا تحديد الأصالة عن طريق التحقق من الزر متعدد الوظائف الموجود في الجزء الخلفي من علبة الشحن، فغالبًا ما تحتوي المنتجات المزيفة على زر مفكك أو مرتفع، بينما يكون في الأصلية متماشيا مع بقية العلبة.

في حال كنت غير قادر على تحديد ما إذا كانت سماعات الأذن التي اشتريتها حقيقية أم لا، انتبه إلى جودة الصوت؛ إذ غالبًا ما تتمتع سماعات AirPods المزيفة بجودة صوت رديئة، وتفتقر إلى الوضوح.

كما أن بعض الميزات المتقدمة مثل الصوت المكاني والتحسينات الصوتية الأخرى مفقودة، لذلك إذا كانت بعض الوظائف لا تعمل على النحو المطلوب، فقد تكون سماعات AirPods الخاصة بك مزيفة.