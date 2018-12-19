5 ملايين عدد العاطلين عن العمل في العراق

وقال عضو لجنة المهجرين في البرلمان النائب رعد الدهلكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في المجلس، إن “عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 5 ملايين شخص، ودعا إلى “إجراءات حكومية حقيقية لامتصاص نسبةالبطالة المتصاعدة في العراق.

وأكد الدهلكي أن عدد العاطلين عن العمل في العراق المسجلين رسميًا العام 2003، كان نحو 70 ألف شخص، لكن أعدادهم بحسب بيانات وزارة الهجرة تجاوزت الـ5 ملايين.

وتشير بيانات وزارة التخطيط العراقية إلى أن “نسب البطالة لدى الشباب للفئة العمرية ما بين 15 إلى 29 سنة بلغت 22.6%، لكن صندوق النقد الدولي أعلن في مايو 2018، أن معدل البطالة لدى فئة الشباب بلغ أكثر من 40%.