 5  نصائح للحصول على نظام غذائي أفضل

تتباين نتائج الأنظمة الغذائية المختلفة بالنسبة للأشخاص من ناحية الوزن، إذ ربما يفقد بعض الأشخاص الوزن حال اتباعهم حمية معينة، ويكسب البعض الآخر وزنا إذا ما اتبعوا الخطة ذاتها.

وقدم أستاذ الطب بجامعة ستانفورد، كريستوفر غاردنر، وهو أيضا مدير دراسات التغذية بمركز أبحاث الوقاية بالجامعة ذاتها، 5 نصائح لتحقيق أقصى قدر من التغييرات في فقدان الوزن والحفاظ على الجسم المثالي.

“الكربوهيدرات السيئة”

وشدد غاردنر، الذي أمضى عقودا في دراسة أنماط التغذية والطعام، على تقليل تناول ما وصفه بـ “الكربوهيدرات السيئة”، وهي كربوهيدرات منخفضة الجودة.

وقال: “بالنسبة لمعظم الناس، فإن تقليل أو التخلص من الكثير من السكر المضاف والحبوب المكررة سيكون بمثابة أكبر فائدة”، مضيفا أن المواطن الأميركي العادي يميل إلى الحصول على “أكثر من 40 بالمئة من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات والسكريات منخفضة الجودة”.

وأضاف غاردنر: “تحول إلى إضافة الأطعمة الغنية بالألياف”، مع إدراج البقوليات مثل الفول، والخضروات، والحبوب الكاملة السليمة والفواكه.

بالإضافة إلى الألياف، أضف “مصادر الدهون غير المشبعة (مثل) الأفوكادو والمكسرات والبذور والزيوت النباتية والأسماك الدهنية والزبادي كامل الدسم”.

شبع بنسبة 80 بالمئة

ونصح غاردنر أيضا بمبدأ “هارا هاتشي بو”، المتمثل في تناول الطعام حتى تشبع بنسبة 80 بالمئة ثم تتوقف عن الأكل، في إشارة إلى حمية “أوكيناوا” المتمثلة في وضع الشوكة جانبا عندما تكون ممتلئا قليلا، بدلا من الشبع الكامل.

وتعد هذه الممارسة طريقة سهلة لتقييد الحصول على السعرات الحرارية؛ لأنها تسمح لجسمك وعقلك بتسجيل مقدار ما تناولته.

تغيير عقليتك

يجب أن تكون اختياراتك الغذائية مستدامة على المدى الطويل، سواء اخترت نظاما غذائيا منخفض الدهون أو منخفض الكربوهيدرات أو عالي البروتين، أو اخترت اتباع نظام غذائي متوسطي أو نباتي أو “كيتو” أو “باليو”.

وقال غاردنر: “لا تفكر في هذا باعتباره نظاما غذائيا ستتبعه وستتوقف عنه عند الانتهاء (الوصول للوزن المرغوب). يجب أن يكون نهجا غذائيا يمكنك اتباعه إلى الأبد حتى تدوم الفوائد”.

وأوضح أنه لكي ينجح هذا النهج، عليك أن تشعر بالشبع، وليس بالحرمان والجوع طوال الوقت.

أظهر بعض التعاطف

وأقر بأنه ليس من السهل تغيير عادات الأكل لإنقاص الوزن. وقال غاردنر: “كن لطيفا مع نفسك وصبورا. معظم الناس يعانون من هذا”.

المتعة فيما تأكله

وكان لدى غاردنر نصيحة خامسة أخيرة، حيث قال: “عليك أن تجد المتعة فيما تأكله”، مردفا: “اسمح لنفسك بذلك لتحقيق النجاح على المدى الطويل”.