5 وفيات و1041 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609 حالات.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس في الكويت إلى 129 حالة.

وقال الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم الوزارة في مؤتمر صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 320 حالة من المصابين بمرض (كوفيدـ 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5205 حالات.