50 ألفاً يُؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

50 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/XlUzBmLoSG — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 2, 2023

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

أجواء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/jcOv6KvuE3 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 2, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول عدد من الشبان إليه.

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/XBAHAa8sh4 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 2, 2023