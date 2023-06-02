50 ألفاً يُؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 2 يونيو 2023 - 15:03 | آخر تحديث: 2 يونيو 2023 - 15:04 نُشر: الجمعة، 2 يونيو 2023 - 15:03
دولي
وفا
قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول عدد من الشبان إليه.

وأدى  آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، رغم المنع والتضييق في إجراءات الدخول.

آخر تحديث: 2 يونيو 2023 - 15:04
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