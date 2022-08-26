50 ألفاً يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك

أدّى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو خمسين ألفًا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم عراقيل الاحتلال.

50 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى pic.twitter.com/iLNneoTJL6 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 26, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته.

وكان الآلاف من القدس والضفة الغربية وأراضي الـ 48 زحفوا نحو الأقصى واكتظت بهم باحاته وساحاته في صلاة الفجر، تلبية لدعوات أطلقت على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة في أداء الصلوات في المسجد للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه الهادفة لتهويده وتغيير الطابع العربي الإسلامي للبلدة القديمة.

الأجواء في المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة pic.twitter.com/g1ViTiYx4h — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 26, 2022

وشددت الدعوات على ضرورة مواصلة مسيرة الرباط في المسجد الأقصى، للدفاع عنه ومواجهة مخططات تهويده.