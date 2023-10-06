50 ألفاً يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك

أدى 50 ألفا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

واكتظت ساحات المسجد الأقصى وباحاته بآلاف المصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام 1948، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

أداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المباركة. pic.twitter.com/fEXbZ6uDn9 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 6, 2023

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت دخول العديد منهم إلى المسجد.

يُشار إلى أن آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، رغم المنع والتضييق.