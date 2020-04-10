50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»

تم إجلاء 3 من البحارة جوا كإجراء وقائي. [رويترز]

أفادت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات “شارل ديغول” ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وتم فرض إجراءات العزل العام على جزء من السفينة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزارة في بيان، أنه تم إجلاء 3 من البحارة جوا كإجراء وقائي إلى مستشفى عسكري في تولون بجنوب فرنسا وهي الميناء الأساسي لحاملة الطائرات.

وفي حين ذلك، صعد فريق مجهز للقيام باختبارات الكشف عن العدوى بالفيروس على متن السفينة يوم الأربعاء، بمجرد أن أبلغت وزارة القوات المسلحة عن ظهور أعراض لمرض كوفيد-19 على 40 من أفراد الطاقم.

وقالت الوزارة: “كشفت نتائج 66 اختبارا إصابة 50 حالة بمرض كوفيد-19 على متن شارل ديغول.. ولا يوجد تدهور في حالة البحارة في هذه المرحلة، وجرى نقل 3 من البحارة يوم الخميس”.

ويوجد على متن حاملة الطائرات المجهزة بوحدات عناية مركزة خاصة بها 1760 من الأفراد.

وتواصل حاملة الطائرات، التي تعمل بالطاقة النووية وشاركت في الآونة الأخيرة في تدريبات ببحر البلطيق، رحلتها إلى تولون حيث من المقرر أن ترسو خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الوزارة في بيانها: “بينما ننتظر العودة المبكرة لحاملة الطائرات في تولون… اتخذت إجراءات إضافية تهدف إلى حماية أفراد الطاقم واحتواء تفشي الفيروس، ويتعين على جميع أفراد الطاقم الآن ارتداء الكمامات”.

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