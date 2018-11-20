500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني

المبادرة الجديدة التي أطلقتها السعودية والإمارات تهدف لتأمين الغذاء لـ 10 – 12 مليون يمني.

أعُلن عن المبادرة من خلال مؤتمر صحفي جمع كل من عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.

وقال الربيعة:سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن”، مضيفاً أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات.

وأشارت الهاشمي أن “المبادرة تستهدف مساعدة أكثر من 10 ملايين يمني”.