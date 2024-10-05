بيان « حزب الله» حول ما نشر من أخبار منسوبة إلى مصادر داخله

أصدر “حزب الله” اللبناني بيانا بعد انتشار أخبار منسوبة إلى مصادر في الحزب تتعلق بمصير مسؤوليه عقب الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب: “تنشر بعض وسائل الاعلام أخبارا تنسبها إلى مصادر في حزب الله تتعلق بمصير مسؤوليه عقب الغارات الوحشية على الضاحية الجنوبية، وآخر تلك الوسائل وكالة الصحافة الفرنسية التي نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله، يهمنا أن نؤكد مجدداً أنه لا يوجد لدينا مصادر في “حزب الله”، وموقفنا يصدر في بيان رسمي من العلاقات الإعلامية في “حزب الله””.

وأضافت: “كما نشرت بعض وسائل الاعلام لا سيما بعض المواقع الالكترونية أخبارا كاذبة وشائعات لا قيمة لها تتعلق بالوضع التنظيمي لعدد من كبار مسؤولي “حزب الله” تندرج في إطار الحرب النفسية المعنوية ضد جمهور المقاومة من قبل الذين سخروا أقلامهم وألسنتهم ومواقعهم في خدمة الاحتلال الصهيوني”.

كما حذرت “قيادة الجيش – مديرية التوجيه” في لبنان من المحتوى الإعلامي الذي ينشره الجيش الإسرائيلي على بعض منصات التواصل الاجتماعي بهدف استدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس.