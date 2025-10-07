52 عاماً على انتصارات أكتوبر.. الرئيس التونسي يهنئ السيسي

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالذكرى الثانية والخمسين لحرب أكتوبر 1973، التي عرفت باسم “حرب العبور”، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما.

وأكد سعيد أن هذا العبور التاريخي، الذي استعادت فيه الأمة كرامتها وعزتها، سيظل خالداً وسيشكل مصدر إلهام لاستعادة الأمجاد الوطنية.

وأوضحت الرئاسة التونسية أن المكالمة شكلت مناسبة لتجديد التأكيد على العزم المشترك والإرادة الثابتة لتطوير العلاقات التاريخية والمتميزة بين تونس ومصر، بما يعزز الروابط بين البلدين والشعبين.

ويصادف السادس من أكتوبر من كل عام ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، التي تمكن فيها الجيش المصري من عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف واستعادة شبه جزيرة سيناء التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية منذ نكسة يونيو 1967، محققاً بذلك انتصاراً تاريخياً في ذاكرة الأمة العربية.