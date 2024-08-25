54 دولة إفريقية تسعى لتطوير التعاون مع روسيا

أعلن مؤسس نادي الأعمال الإفريقي في روسيا لويس غويند، “أن جميع الدول المستقلة في القارة الإفريقية البالغ عددها 54 دولة تقريبا تسعى لتطوير التعاون مع روسيا على جميع الأصعدة”.

وقال غويند: “بلغ حجم التجارة المتبادلة مع روسيا 2% لعدة سنوات من حجم تجارة الدول الإفريقية، والآن حوالي 4%، النسبة لا تزال هزيلة لكن الأمور تسير على ما يرام”.

وأضاف غويند: “بالطبع تم تسهيل ذلك إلى حد كبير من خلال الوضع الجيوسياسي الجديد الذي نشأ في العالم بعد فبراير 2022”.

وشدد غويند، على أن “جميع الدول المستقلة الـ 54 تقريبا في القارة مهتمة الآن بتطوير علاقات متعددة الأوجه مع موسكو.”

وقال: “بعض الدول توجد فيها نخب في السلطة موالية للغرب، ولكن حتى في هذه البلدان الناس على عكس السلطات يريدون بناء علاقات طبيعية مع روسيا”.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “أن روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، حيث الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب توحد الدول”.

وأعرب الرئيس الروسي، عن ثقته في أن “التنفيذ المستمر للخطط والاتفاقات التي تم التوصل إليها نتيجة لهذا الاجتماع المهم المتعدد الأطراف يلبي مصالحنا المشتركة ويتماشى مع ضمان الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية”.