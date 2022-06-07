54.6 مليار دينار.. إجمالي إيرادات ليبيا للأشهر الـ 5 الماضية

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال الخمسة الأشهر الأولى بلغت 54.6 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق 31.1 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي أن إجمالي الإيرادات زادت خلال شهر مايو عن الأربعة أشهر الأولى بمقدار 1.7 مليار دينار والإنفاق بمقدار 8.2 مليار دينار.

وذكر المصرف المركزي أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 37.4 مليار، وإتاوات النفط بلغت 4.7 مليار، بينما إتاوات النفط عن السنوات السابقة بلغت 11.4 مليار دينار.

وتابع المصرف المركزي أن إيرادات الضرائب بلغت 502 مليون، وإيرادات الجمارك 30 مليونا، وإيرادات قطاع الاتصالات 146 مليون، بينما بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون، و210 مليون دينار إيرادات أخرى.

وحول الإنفاق العام بيّن المصرف المركزي أن باب المرتبات بلغ 16.4 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية بلغ 2.0 مليار، وباب الدعم بلغ إنفاقه 8.6 مليار، وباب التنمية 118 مليون، إلى جانب ميزانية استثنائية خصصت للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 4.0 مليار، بينما باب الطوارئ صفر.

وأضاف المصرف المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها بلغ 11.5 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن السنوات السابقة, وأن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 11.1 مليار دولار.

وتابع المصرف المركزي أن تمويل الإنفاق الحكومي لقطاعات الدولة وفقا لأذونات صرف واردة من وزارة المالية في حدود 1/12 من نفقات العام الماضي في الأبواب المسموح بصرفها.