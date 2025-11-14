545 قتيلًا و900 إصابة.. حصيلة مروّعة لحوادث الطرق في الشويرف

أعلنت وحدة المرور والتراخيص بمدينة الشويرف، جنوب غرب ليبيا، عن حصيلة مقلقة لحوادث الطرق خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسلطة الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجهها المنطقة على الطرق الرئيسية.

وجاء في التقرير تسجيل 545 حالة وفاة و892 إصابة بليغة، إضافة إلى تضرر 3,612 مركبة، مع تقدير الخسائر المادية الناتجة عن تلك الحوادث بنحو 18.9 مليون دينار.

وأكدت الوحدة أن هذه الأرقام تعكس حجم المخاطر المرورية في المنطقة، مشددة على الحاجة الملحّة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من مسببات الحوادث وحماية أرواح المواطنين.