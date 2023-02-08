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5+5 تختم اجتماعاتها.. والسفارة الأمريكية تُرحب بنتائج الاجتماع

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 8 فبراير 2023 - 14:56 نُشر: الأربعاء، 8 فبراير 2023 - 14:56
ليبيا
لجنة 5+5 تختم اجتماعاتها في القاهرة

اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ختام اجتماعها بالقاهرة على آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب. 

وقال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي إنّ التقدم الإيجابي بمشاورات اللجنة العسكرية 5+5 خطوة مهمة لتنظيم الانتخابات خلال 2023.

ورحّبت السفارة الأمريكية في ليبيا بنتائج اجتماع لجنة 5+5 في القاهرة، مؤكدة دعمها دعوة المبعوث الأممي باتيلي لترحيل المرتزقة الأجانب من البلاد

وقالت السفارة الأمريكية إنّ وجود المرتزقة في ليبيا يهدد الأمن ويقوض الاستقرار الإقليمي، وفقا لتعبيرها.

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