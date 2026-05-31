55 قتيلاً وعشرات الجرحى.. انفجار يهزّ ميانمار

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بمقتل ما لا يقل عن 55 شخصاً وإصابة عشراتٍ آخرين جراء انفجارٍ وقع في قرية كوانج تات ببلدة نامخام في ولاية شان شمال ميانمار.

وذكرت الهيئة أن الضحايا شملوا 25 امرأةً و30 رجلاً، في حادثٍ وصفته بأنه من أكثر الحوادث دمويةً في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة فرانس برس (AFP) أن الانفجار وقع داخل منطقةٍ تخضع لسيطرة جماعاتٍ متمردةٍ في شمال بورما، مرجحةً أن يكون سببه انفجاراً عرضياً لعبواتٍ ناسفةٍ.

كما نقل مسعفٌ في مقاطعة نامخام أن عدد القتلى بلغ 46 شخصاً بينهم أطفالٌ، مع إصابة أكثر من 70 آخرين، بينما أفاد مسعفٌ آخر بأن حصيلة الضحايا وصلت إلى 59 قتيلاً في المجمل، ما يعكس تضارباً في الأرقام الأولية.

وأعلن جيش تحرير تانغ الوطني، أحد أبرز الجماعات المتمردة العرقية في المنطقة، أن الانفجار ناجمٌ عن تفجيرٍ عرضيٍّ لمتفجراتٍ مخزنةٍ مخصصةٍ للاستخدام في المناجم والمحاجر، موضحاً أن الحادث وقع عند منتصف النهار في منطقة نامخام.

وأضافت الجماعة أن المتفجرات تعود لقسمها الاقتصادي، مشيرةً إلى فتح تحقيقٍ لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث الذي أسفر عن مقتل “عددٍ من القرويين” دون تحديد رقمٍ نهائيٍّ.

وتأتي هذه الحادثة في ظلّ وضعٍ أمنيٍّ مضطربٍ تعيشه ميانمار منذ انقلاب عام 2021، حيث تشهد البلاد صراعاً مسلحاً بين المجلس العسكري الحاكم وفصائل مؤيدةٍ للديمقراطية وجماعاتٍ عرقيةٍ مسلحةٍ، ما يجعل مناطق واسعةً خارج السيطرة الحكومية المباشرة.

هذا وتعاني ولاية شان ومناطق شمال ميانمار من نزاعاتٍ مسلحةٍ متواصلةٍ بين الحكومة المركزية وجماعاتٍ عرقيةٍ مسلحةٍ، ما يؤدي إلى تكرار حوادث أمنيةٍ داميةٍ تشمل انفجاراتٍ واشتباكاتٍ مسلحةٍ، في ظل هشاشةٍ أمنيةٍ ممتدةٍ منذ الانقلاب العسكري عام 2021.