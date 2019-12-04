550 بطاقةألكترونية توزع على أسر نازحين سبها

أعلنت بلدية سبها بدء توزيع بطاقات إلكترونية على 550 أسرة نازحة من مدينة مرزق.

وأضافة البلدية أن البطاقات مسبوقة الدفع، مشحونة بقيم مالية تغطي الاحتياجات الأساسية لهذه الأسرة لمدة ثلاثة أشهر، وقابلة لإعادة الشحن، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

واوضح البيان إلى اعتماد البطاقات في عدد من المحال التجارية لتسهيل حصول المستفيدين منها من الخدمة دون عراقيل. ومن المقرر أن يستمر توزيع هذه البطاقات إلى نهاية الأسبوع، مع الأخذ بالاعتبار معايير منح هذه البطاقات لمستحقيها.

ويعاني النازحون من مرزق اوضاع صعبة للغاية، وأوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، إذ قال رئيس فرع وزارة الشؤون الاجتماعية ببلدية الجفرة، إدريس عبدالهادي، في تصريحات صحفية، إن هذه الأسر «تعاني ارتفاع إيجار السكن، ونقص التطعيمات، وانعدام المستلزمات التعليمية»