551 إصابة يستقبلها مركز بنغازي الطبي جراء إصابات العيد

أعلن مركز بنغازي الطبي استقبال 551 حالة إصابة خلال عيد الأضحى، وذلك جراء الاستخدام الخاطئ لمعدات الذبح.

وذكر المركز أن الحالات تترواح بين المتوسطة والبسيطة، مشيرا إلى أنّ اليوم الأول كانت حصيلته 175 حالة أغلبها قطع أوتار، وذلك مابين أطفال ورجال ونساء.

وأوضح المركز أنّه في اليوم الثاني كان عدد الحالات 205 ، مابين بسيطة و متوسطة بينما اليوم الثالث وصل عدد الإصابات إلى 171 حالة.

وأضاف المركز أن هناك حالات جرى علاجها وإجراء عمليات صغيرة وخرجت، وأن هناك حالات أخرى دخلت الإيواء، عقب إجراء عمليات جراحية.