التربية تراجع جاهزية الامتحانات وتُعالج ملفات الموظفين

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، صباح اليوم في مكتبه، بمراقبي التربية والتعليم ببلديات الرياينة، المشاشية، والقرضة.

وخُصص اللقاء لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، حيث تم بحث جاهزية المراكز الامتحانية، وتوفير احتياجات اللجان الفنية والإدارية، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء ملائمة ومنظمة.

كما شدد الدكتور الكبير خلال اللقاء على أهمية الالتزام بالضوابط المعتمدة، والتنسيق الكامل بين المراقبات والوزارة، لضمان نجاح العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبة.

من جهة أخرى، عقدت لجنة شؤون الموظفين بالوزارة اجتماعها الحادي عشر برئاسة وكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات، المهندس علي التبروري، حيث استعرض الاجتماع محاضر اللجان الفرعية لشؤون الموظفين الواردة من مراقبات التربية والتعليم.

وتمثلت الإجراءات التي نظرت فيها اللجنة في النقل، والتعيين على مؤهل جديد، والعدول عن التقاعد، والترقيات.

ورشة تدريبية دولية حول إدارة الأزمات والكوارث بجامعة درنة



شارك الدكتور فتحي المهشهش، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات، في أعمال الورشة التدريبية الدولية المتخصصة في التعامل مع الأزمات والكوارث، التي تُنظم بإشراف اللجنة الوطنية الليبية، وبالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو)، وذلك في رحاب جامعة درنة.

وتستمر الورشة، التي انطلقت اليوم، على مدى أربعة أيام، وتهدف إلى تأهيل الكوادر المختصة في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي ما بعد الأزمات، وتعزيز قدرات المجتمعات على الاستجابة الفعّالة للكوارث.

وتتضمن الورشة تسليط الضوء على تجربة مدينة درنة كنموذج حي للتعامل مع تداعيات الكوارث الطبيعية، بما يُسهم في تطوير آليات الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية.