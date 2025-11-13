58 مدينة تنافست.. المدينة المنورة تتوّج بجائزة «شنغهاي» العالمية

حصدت المدينة المنورة جائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن في دورتها الثالثة، لتسجل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها الريادي العالمي في مجالات الابتكار الحضري والاستدامة وتعزيز جودة الحياة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الأربعاء.

ويعكس هذا التتويج تبني المدينة نموذجًا وطنيًا متوازنًا في التنمية الحضرية يضع الإنسان في قلب العملية، ويرتكز على التحول الرقمي، وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات.

وأوضح فهد بن محمد البليهشي، أمين منطقة المدينة المنورة، أن المدينة تمثل اليوم نموذجًا رائدًا عالميًا في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير بيئة حضرية مستدامة ترتكز على الإنسان، وتشمل التحول الرقمي، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين الابتكار الحضري.

وأشار إلى أن المدينة حققت هذا التميز عبر مشروعات محورية مثل منصة “منارة” للبيانات الحضرية، ومنظومة النقل العام “حافلات المدينة”، ومشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق، إضافة إلى إستراتيجية المدينة الذكية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة المدينة المنورة في تبني نماذج حضرية مبتكرة تعزز التكامل بين الإنسان والمكان، وتوظف البيانات والتخطيط الذكي لضمان الاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكانها وزائريها.

وتعد جائزة شنغهاي واحدة من أبرز الجوائز العالمية التي تكرم المدن الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشهدت نسختها الثالثة مشاركة 58 مدينة من 33 دولة، وأُعلنت نتائجها خلال الحفل الذي أقيم في مدينة بوجوتا الكولومبية.