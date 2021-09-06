6 أسرى فلسطينيين ينتزعون حريتهم من سجن إسرائيلي عبر نفق

تمكن 6 أسرى فلسطينيين، ليلة الأحد-الإثنين، من الهروب من سجن جلبوع، شماليّ فلسطين المحتلة، عبر نفق حفروه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.

صور: "من محيط سجن جلبوع وعين النفق الذي كسر فيها 6 أسرى فلسطينيين قيودهم عبره نحو الحرية". pic.twitter.com/QqZomenqh3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021

6 أسرى ينتزعون حريتهم من سجن "جلبوع" عبر #نفق_الحرية.. إليكم القصة عن قرب أكثر:#فلسطين pic.twitter.com/rRWxQ9MHot — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2021

وأفادت قناة “كان” العبريو الرسمية عن مصلحة السجون قولها إنّ 6 معتقلين حفروا نفقًا خرجوا منه من سجن جلبوع.

وقالت مصلحة السجون إن هذه المعلومات “أولية، حيث ملابسات الحادث قيد التحقيق”.

ونوهت القناة، إلى أنّ زكريا الزبيدي، القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى (خلايا عسكرية محسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”) وعضو المجلس الثوري للحركة، من بين الفارين.

وقالت القناة إنّ الخمسة الباقين ينتمون لحركة “الجهاد الإسلامي”، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كمامجي، ومحمود عبد الله العارضة”.

يديعوت:" خوفًا من الوصول إلى قطاع غزة – الشرطة العسكرية تقيم حواجز "طيارة" على الطرق في الغلاف، ولا توجد قيود على حركة المرور للمستوطنين".#نفق_الحرية pic.twitter.com/f2sjRHl5IW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021

بعد عملية #نفق_الحرية.. الاحتلال يفرغ سجن "جلبوع" بالكامل وينقل الأسرى لسجون أخرى.#فلسطين pic.twitter.com/GRgiGjH67f — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2021

بدورها، ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أنّه تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة، إلى مكان الحادث، التي تقوم حاليًا بعمليات بحث باستخدام المروحيات في المنطقة.

وقال موقع “واللا” الإخباري، إنّ كافة المعتقلين الفارين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وقالت صحيفة “هآرتس”، نقلا عن مصلحة السجون، إن الأسرى الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة.

وذكرت أن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

بدورها، نقلت القناة 12 الخاصة، عن مسؤول كبير في الشرطة، قوله إن حادثة هروب الأسرى “أحد أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام”.

وبحسب الموقع الإلكتروني، لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (فلسطينية غير حكومية) فإن سجن جلبوع يقع في شمال إسرائيل، وأُنشأ بإشراف خبراء أيرلنديين، وافتتح في العام 2004، ويعتبر “ذو طبيعة أمنية مشددة جدًا، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة”.

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء: “إثر بلاغ من مصلحة السجون حول هروب 6 سجناء أمنيّين من سجن جلبوع، باشرت قوات كبيرة من الشرطة بالتعاون مع حرس الحدود والجيش الإسرائيلي بنشاط تفتيش وبالتعاون مع جهاز الأمن العام”.

وأضافت “تمّ إخبار ضباط الأمن في البلدات المجاورة حول هروب السجناء وتمّ إقامة حواجز تفتيش على الطرق”.

وتابعت الشرطة الإسرائيلية “في غضون ذلك تمّ إقامة غرفة عمليات مشتركة في المكان ونشر قوات الشرطة في البلدات المحيطة، وتشارك في نشاط التفتيش قوات الشرطة الخاصة والكلاب ووحدة المروحيات الشرطية”.

هذا وأشادت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بهروب الأسرى من داخل السجون الإسرائيلية معتبرة ذلك “بمثابة تحدٍ للمنظومة الأمنية”.

ووصف فوزي برهوم، المتحدث باسم “حماس”، في بيان، هروب الأسرى الستة من السجن بـ”الانتصار الكبير”.

وتابع “هذا الانتصار يثبت مجددا أن إرادة وعزيمة أسرانا في سجون العدو لا يمكن أن تُقهر أو تُهزم مهما كانت التحديات، وأن العدو الصهيوني لم ولن ينتصر أبداً مهما امتلك من الإمكانات وأسباب القوة”.

أما حركة الجهاد الإسلامي، فقد قالت في بيان، إن “انتزاع 6 أسرى لحريتهم من داخل السجون الإسرائيلية، شكّلت هزيمة مدوية للعدو، ونصر كبير للشعب الفلسطيني”.

وتابعت: “هذه العملية البطولية ستُعمّق من فشل الاحتلال وعجزه وستربك كل حساباته”.

وأردفت: “صراعنا مع العدو طويل ومفتوح وعلى الاحتلال أن يفهم الدرس، فالحق لا يسقط بالتقادم (…)، وشعبنا لا يستسلم أبدا، ولن يرفع الراية البيضاء مهما كلفه ذلك من ثمن”.