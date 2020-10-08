6 أعراض مُبكرة تحذر من مرض السكري و4 تنذر بتطوره

اختصاصي التغذية أليكسي كوفالكوف قام بتسمية الأعراض التي قد تشير إلى حالة ما قبل السكري، وتحذر من الإصابة فيه.

وأشار الاختصاصي عبر صفحته على موقع “إنستغرام” إلى أن “كل حالة عرضية تسبق السكري بغضون خمس سنوات يمكن أن تتحول إلى مرض السكري”.

وفقًا للاختصاصي، فإن التنبيهات الرئيسية المحذرة للسكري 6، وهي الجوع المستمر والعطش وجفاف الفم وزيادة الرغبة في التبول وجفاف الجلد ووجود بقع داكنة في منطقة ملامسة الملابس حسب مانقلت وكالة “سبوتنيك”.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك 4 أعراض هي الضعف المستمر، والصداع، وتنميل الأطراف، وقلة النوم قد تشير إلى تطور المرض.

وأشار كوفالكوف إلى أنه يمكنك التخلص من مقدمات السكري عن طريق “تغيير نمط حياتك”.

وأوصى الطبيب بأن يتحول الأشخاص المعرضون للخطر إلى نظام غذائي متوازن، وأن يزيدوا من نشاطهم البدني ويراقبوا مستويات السكر في الدم بانتظام.