6 إصابات بأكبر عملية طعن بالخضيرة شمال تل أبيب



أصيب عدد من الأشخاص بينهم حالات خطرة، الأربعاء، بحوادث وقوع عمليات طعن في 4 مواقع مختلفة في منطقة الخضيرة شمال تل أبيب، بحسب وسائل اعلام إسرائيلية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنه “تم الإبلاغ عن 6 مصابين جراء الطعن في 4 مواقع مختلفة”، مشيرة إلى أن “يشتبه بأن المنفذ تنقل على دراجة نارية، لكن الشرطة تمكنت من العثور عليه وتحييده بإطلاق النار”.

وقال الإسعاف الإسرائيلي “تعاملنا مع 6 جرحى في حادث الطعن بالخضيرة اثنان منهم في حالة حرجة و3 في حالة خطيرة” وتم نقلهم إلى مستشفى هيلل يافي في المدينة.

ورجحت الشرطة في البداية أن عملية الطعن حدثت نتيجة شجار، ثم قالت إن العملية ناتجة عن “دوافع قومية”، وفق تعبيرها.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الشرطة دفعت بمزيد من القوات لتمشيط مدينة الخضيرة واستدعت مروحيتين.

بدورها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلا عن رئيس بلدية الخضيرة إن منفذ عملية الطعن تنقل بين المواقع على دراجة نارية وحمل معه سكينا وفأسا، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق مدارس المدينة إلى حين التأكد من انتهاء الحدث.

בהמשך לחדרה pic.twitter.com/ZUBfZbwmlt — מגן דוד אדום (@mda_israel) October 9, 2024

وقالت الصحيفة إن منفذ عملية الطعن في الخضيرة هو مواطن إسرائيلي اسمه أحمد جبارين وعمره 36 عاما من سكان أم الفحم.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تزايدت أعداد عمليات الطعن وإطلاق النار ضد الإسرائيليين على الحواجز وفي الضفة والأراضي الفلسطينية المحتلة.