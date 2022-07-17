6 جرحى.. في إنفجار مصنع الأكسجين في مدينة مصراتة

أفاد مدير مكتب الإعلام بشركة الحديد والصلب، محمد الخمارية بإصابة 4 عاملين ليبيين و2 من العمالة النيجيرية، في إنفجار مصنع الأكسجين صباح اليوم في مصراتة.

وأكّد الخمارية في تصريح صحفي أنّ الإصابات الـ 6 ليست بليغة بل طفيفة، ولم ينجم عنها أي جروح أو كسور، موضحا أنّ الإنفجار حدث بمصنع الحديد والصلب، أثناء حقن تربينة مصنع الأكسجين تي اس 11 بالزيت، مما تسبب في إشكالية في الضغط ونجم عنه انفجار كبير سمع دويّه بالمناطق القريبة من الشركة.

وأوضح الخمارية أنّه جرى إسعاف المصابين بعيادة شركة الحديد والصلب للإسعافات الأولية، ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى الجزيرة بمركز مصراتة الطبي، مفندا الشائعات التي تتداول عن حدوث حريق بالمصنع، زمطمئنًا الجميع بأن الإصابات طفيفة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بشركة الحديد والصلب أنّ اليوم بداية العمرة السنوية، وكل وحدات ومرافق ومصانع الشركة متوقفة، وسنستمر في الإيقاف إلى يوم 17 أغسطس.