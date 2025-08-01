6 دقائق من السحر السماوي.. العرب على موعد مع مشهد لا يُنسى

في ظاهرة فلكية نادرة ومذهلة، يترقب العالم، وخاصة 9 دول عربية، حدث “كسوف القرن” الذي سيحدث في الثاني من أغسطس عام 2027. يُعتبر هذا الكسوف الكلي للشمس من أطول الكسوفات في القرن الحالي، حيث يستمر لمدة 6 دقائق و23 ثانية، وهو حدث لم تشهده هذه المنطقة منذ عقود.

ما هو “كسوف القرن”؟

كسوف الشمس هو ظاهرة طبيعية تحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، محجبًا ضوء الشمس كليًا أو جزئيًا عن مناطق معينة على سطح الأرض. أما “كسوف القرن” فهو كسوف شمسي كلي ذو مدة غير مسبوقة وطول مسار يمتد عبر قارات ودول عدة.

الدول العربية المشاركة في الكسوف:

يمر شريط الكسوف الكلي، الذي يبلغ عرضه حوالي 260 كيلومترًا وطوله يتجاوز 15 ألف كيلومتر، عبر 11 دولة ومنطقة، من بينها 9 دول عربية هي:

المغرب

الجزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

المملكة العربية السعودية

اليمن

الصومال

بالإضافة إلى إسبانيا، جبل طارق، وبعض مناطق أخرى.

لماذا سيستمر الكسوف فترة طويلة؟

طول فترة الكسوف في 2027 يعود إلى عوامل فلكية خاصة تشمل موقع الأرض نسبة إلى الشمس، وموقع القمر نسبة إلى الأرض، كما يمر مسار الظل القمري بالقرب من خط الاستواء حيث يتحرك ببطء أكبر، مما يزيد من مدة الكسوف.

تذكير بكسوفات سابقة وقادمة:

في 1 أغسطس 2008 شهدت روسيا “الكسوف الروسي” الذي لم يُر إلا على أراضيها، خاصة غرب سيبيريا ونوفوسيبيرسك.

كسوف شمسي كلي آخر مرتقب في روسيا في 12 أغسطس 2026 سيمر عبر سيبيريا والمحيط المتجمد الشمالي وصولًا إلى إسبانيا.

كسوف شبه كلي آخر في روسيا في 1 يونيو 2030، حيث ستظهر الشمس على شكل حلقة مرئية على طول الحدود الجنوبية للبلاد.

في 21 سبتمبر 2025، ستحدث ناسا كسوفًا جزئيًا للشمس يمكن مشاهدته في أفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا.

نصائح السلامة لمراقبي الكسوف

يجب على الجميع توخي الحذر عند مراقبة الكسوف وعدم النظر مباشرة إلى الشمس، حتى خلال الكسوف الجزئي، لتجنب ضرر العين. ينصح باستخدام نظارات خاصة أو طرق عرض غير مباشرة مثل أجهزة العرض ذات الثقب الدقيق.