6 شركات عالمية تسحب الآلاف من سياراتها من أسواق كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن شركات “هيونداي موتور” و”تسلا كوريا” وأربع شركات أخرى لصناعة السيارات، قررت سحب ما يقرب من 55 ألف سيارة بسبب عيوب فنية فيها.

وتشمل العيوب التي أدت إلى الاستدعاء، مشاكل في برنامج الكاميرا الخلفية في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة تسلا موديل إكس، ونظام نقل الطاقة المعيب في العجلات الخلفية لطراز EV6 الكهربائي بالكامل من كيا، ونظام نقل الطاقة المعيب في العجلات الخلفية لسيارة أيونيك 5 الكهربائية من هيونداي.

وقالت الوزارة، إن الشركات الست، بما في ذلك شركة كيا، وفورد كوريا للمبيعات والخدمات، وجي إس غلوبال، وبومهان موبيليتي، ستسحب طوعًا ما مجموعه 54.792 سيارة من 19 طرازًا مختلفًا.

ودعت الوزارة أصحاب المركبات لمراجعة الموقع الالكتروني الرئيسي للحكومة لمعرفة ما إذا كانت سياراتهم خاضعة للاستدعاء.









