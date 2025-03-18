6 فرقاطات و20 طائرة.. ألمانيا تتجّه لتعزيز قدراتها المسلحة

على خلفية سياسات إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي تسعى لتقليص الدعم العسكري في أوروبا، تعتزم ألمانيا تعزيز قواتها المسلحة بـ 6 فرقاطات من نوع F127 و20 طائرة مقاتلة من نوع “يوروفايتر تايفون”.

وبحسب مصادر لوكالة “بلومبرغ”، “فإن شراء تلك السفن والطائرات يعتبر أولوية بالنسبة للحكومة الألمانية”.

ووفق الوكالة، “تخطط الحكومة لطلب 6 فرقاطات من شركة “تيسن كروب” بقيمة أكثر من 15 مليار يورو، ومقاتلات من شركة “BAE Systems” بقيمة 3 مليارات يورو”.

وأشارت “بلومبرغ”، “إلى أن تلك الخطط تعتبر دليلا على عزم السلطات الألمانية على التخلي عن الاعتماد على الأسلحة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن أوروبا يجب أن تأخذ على عاتقها المزيد من المسؤولية عن أمنها”.

يذكر أنه “القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل في 6 مارس الجاري، تبنت خطة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي”.