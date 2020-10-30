6 قتلى على الأقل و202 جريحاً جراء زلزال ضرب إزمير التركية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد القتلى جرّاء زلزال ضرب مدينة إزمير إلى 6 وعدد الجرحى إلى 202.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ووالي إزمير، للاطلاع على آخر المعلومات حول الزلزال.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان اتصل بكل من رئيس “آفاد” محمد غولوغلو، ووالي إزمير ياووز سليم غوشكر.

وأضاف أن أردوغان اطلع على آخر التفاصيل حول الزلزال، متمنيا السلامة لجميع سكان الولاية.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، وفق بيان لـ”آفاد”.

وأضاف البيان أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار، التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وقام الهلال الأحمر التركي، بإرسال طاقما مؤلفا من 48 فردا، و16 مركبة، ومطبخا متنقلا ومعدات تخدم 25 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تشكيل خلية أزمة في الوزارة إثر زلزال إزمير وتكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

لحظة انهيار أحد المباني في #إزمير جراء الزلزال الذي ضرب الولاية وبلغت قوته 6.6 درجة pic.twitter.com/yh0LCASJjp — TRT عربي (@TRTArabi) October 30, 2020

إنقاذ شخص من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في #إزمير عقب زلزال قوته 6.6 درجة هز ساحل #تركيا المطل على بحر إيجة pic.twitter.com/VaCvRtbqNC — TRT عربي (@TRTArabi) October 30, 2020

وارتفعت مياه البحر في إزمير وغمرت بعض الشوارع والأزقة، عقب زلزال قوته 6.6 درجة هز ساحل تركيا المطل على بحر إيجه.

مياه البحر ترتفع في إزمير وتغمر بعض الشوارع والأزقة، عقب زلزال قوته 6.6 درجة هز ساحل تركيا المطل على بحر إيجه pic.twitter.com/REmOLz6t88 — TRT عربي (@TRTArabi) October 30, 2020