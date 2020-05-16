6 قتلى مدنيين في قصف عناصر حفتر للمبيت الجامعي المُخصص للنازحين بالفرناج

استهدفت عناصر حفتر اليوم السبت، منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، بارتفاع عدد القتلى إلى 5 وإصابة 6 آخرين إثر استهداف عناصر حفتر ، المبيت الجامعي المخصص للعائلات النازحة بالفرناج.

وأوضح الهاشمي، أن سيارة إسعاف أُصِيبت بشظايا أثناء محاولة فريق الإنقاذ إخراج العائلات النازحة العالقة، بعد تلقيهم نداءات بسبب القصف المكثف على منطقة الفرناج.

من جهته أفاد الناطق باسم مركز الطب الميداني والدعم مالك مرسيط، بإصابة مسعف وسائق سيارة إسعاف أثناء توفيرهما ممرات آمنة لخروج العالقين.

وفي وقت لاحق، نشر مركز الطب الميداني والدعم في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حصيلة ضحايا القصف على مقر المبيت الخاص بالنازحين في الفرناج اليوم السبت وهم:

ابوالقاسم محمد الرياني 60 سنة.

احمد محمد غريب 26 سنة.

محمد عياد ضياف 29 سنة.

فوزي المولد ابوسعده 32 سنة.

وحي زهير متين 5 سنوات بنغلاديشي الجنسية.

قتيل مجهول الهوية لم يُتعرف عليه.

حصيلة شهداء القصف على مقر المبيت الخاص بالنازحين في الفرناج اليوم السبت 16 / 5/ 202001- ابوالقاسم محمد الرياني… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Samstag, 16. Mai 2020

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