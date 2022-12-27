6 يناير الصمت الانتخابي.. إنطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات الخمس وزلة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية عن انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجلسيْن البلديّين الخُمس وزلّة.

وأوضحت أن الصّمت الانتخابي سيكون يوم الجمعة 6 يناير وأن يوم الاقتراع سيكون السبت 7 يناير 2023، داعية جميع القوائم المرشّحة لانتخاب البلديتيْن إلى ضرورة التقيّد بالأحكام واللوائح التنظيمية للحملات الانتخابية.

وذكرت اللجنة أنّه يشارك في الحملة الانتخابية التي تأتي ضمن مراحل العملية الانتخابية 14 قائمة مرشّحة على مستوى بلدية الخُمس و4 قوائم على مستوى بلدية زلّة.