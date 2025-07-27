شراكة ليبية أمريكية لتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين الخدمات

عقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا اليوم الأحد 27 يوليو 2025 مع بلي هيرست، رئيسة الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عقب لقائه مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الأمريكية في عدة مجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وركز الاجتماع على بحث آليات تفعيل الشراكات مع الشركات الأمريكية لتطوير مشاريع البنية التحتية الصحية في ليبيا، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة.

كما تم استعراض الخطط الرامية لضمان تغطية صحية متكاملة وعادلة في جميع المناطق الليبية، والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع.

وأكد الدكتور الغوج حرص وزارة الصحة على دعم هذه الشراكات وتوفير البيئة المناسبة لإنجاحها، لما لها من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.

من جانبها، أكدت هيرست استعداد الغرفة التجارية الأمريكية لتسهيل التعاون مع الجهات الليبية، وتعزيز تبادل الخبرات والدعم الفني والمالي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز العلاقات الدولية ودعم القطاعات الحيوية في ليبيا بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة المواطن الليبي.