أحوال الطقس.. الأجواء معتدلة في الشمال والحرارة شديدة بالجنوب حتى نهاية الأسبوع

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة تفصيلية للأحوال الجوية المتوقعة ابتداءً من اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، والتي ستستمر لثلاثة أيام.

وتشير التوقعات إلى أن الأجواء ستبقى معتدلة في مناطق الشمال، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال النهار بين 30 و36 درجة مئوية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة خصوصًا في المناطق الساحلية. كما تتكاثر السحب صباح اليوم على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

في المقابل، تشهد مناطق الجنوب ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة التي تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية، مع توقع تراجع طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع، لا سيما في الجنوب الشرقي.

راس جدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة: السماء قليلة السحب وتتزايد أحيانًا على السواحل، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط مساءً، مع درجات حرارة بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد: السماء قليلة السحب مع تكاثر أحيانًا واحتمال أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، ودرجات حرارة بين 30 و33 درجة.

السماء قليلة السحب مع تكاثر أحيانًا واحتمال أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، ودرجات حرارة بين 30 و33 درجة. الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة بين 38 و43 درجة.

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة بين 38 و43 درجة. الواحات، السرير، تازربو، الكفرة: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة بين 40 و43 درجة مع توقع انخفاض في الواحات غدًا.

يُذكر أن هذه التوقعات قابلة للتحديث يوميًا أو عند حدوث أي تغيرات جوهرية في الأحوال الجوية.

ويؤكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الاعتماد يكون فقط على آخر تحديث صادر، داعيًا الجميع لأخذ الاحتياطات اللازمة في ظل هذه الظروف.