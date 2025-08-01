إسرائيل تُجلي معظم طاقمها الدبلوماسي من الإمارات!

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات بإجلاء الجزء الأكبر من طاقمها الدبلوماسي وعائلاتهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس.

وجاء القرار بعد تحذير من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نصح بعدم السفر إلى الإمارات، وذلك بسبب تصاعد نشاط الجماعات المسلحة التي تسعى إلى “الانتقام من إسرائيل” على خلفية الحملة الإعلامية بشأن أوضاع الجوع في قطاع غزة.

ويشمل قرار الإجلاء طاقم السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، على أن يكون السفير يوسي شلي آخر من يغادر.

وكان مجلس الأمن القومي قد شدد تحذير السفر إلى الإمارات، مشيراً إلى تصاعد جهود تنظيمات مثل إيران، حماس، حزب الله، وتنظيمات جهادية عالمية لاستهداف إسرائيل، مع تزايد دوافع تنفيذ عمليات انتقامية بعد العملية العسكرية الأخيرة ضد إيران.

كما نصح المجلس الإسرائيليين المقيمين أو القادمين إلى الإمارات باتباع إجراءات أمنية مشددة، منها تقليل حمل الوثائق الشخصية، الالتزام بتعليمات الأمن المحلي، وعدم نشر صور أو معلومات أثناء الزيارة، وتوخي الحذر من الاحتيال الإلكتروني.

وأكد التحذير أن الخطر لا يشمل رحلات الترانزيت التي يُنصح خلالها بالبقاء داخل المطار فقط، ودعا إلى تجنب إظهار الرموز الإسرائيلية أو التحدث بالعبرية علناً، والابتعاد عن الأماكن العامة والأسواق، والبقاء في مناطق مؤمنة.

هذه التحذيرات تأتي في ظل توتر أمني متصاعد على خلفية الصراع في قطاع غزة، مع استمرار الحملة الإعلامية التي تؤكد أزمة الجوع هناك، ما زاد من حدة الاستهداف ضد المصالح الإسرائيلية في المنطقة.